24:14-Sieg gegen Italien: Österreichs Footballer lösten Ticket für das EM-Finale

Innsbruck – „Es war die erwartet harte Partie, es ging um den Finaleinzug“, sagte Quarterback Alexander Thury und durfte erleichtert durchatmen. Österreichs Football-Nationalteam steht im EM-Finale. Die Mannschaft von Headcoach Max Sommer entthronte am Sonntagabend im Tivoli-Stadion in Innsbruck Titelverteidiger Italien mit einem 24:14-(17:7)-Erfolg im Halbfinale. Das Endspiel findet erst am letzten Oktober-Wochenende statt. Finalgegner ist Finnland, der EM-Dritte von 2021 gewann sein Semifinalspiel gegen Vize-Europameister Schweden mit 33:14. „Hut ab vor Italien, die haben unseren Lauf hart und gut verteidigt. Jetzt sind wir im EM-Finale und da muss die Hütte brennen“, meinte Coach Sommer euphorisiert.