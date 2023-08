Brandstiftung nicht ausgeschlossen: Sardinien kämpft gegen Feuer

Rom – Sardinien kämpft weiterhin gegen schwere Brände. Vom Norden bis zum Süden der Insel wurden Häuser, Ferienwohnungen und Bauernhöfe evakuiert. Hunderte Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, mehrere Hektar an Pinienwäldern wurden zerstört, zudem große Zitrushaine in der Nähe der Ortschaft Sarrabus. Gegen die Brände waren Hubschrauber und Löschflugzeuge im Einsatz.

Die Flammen, die durch den starken Wind angetrieben wurden, hatten sich am Sonntag schnell in Richtung Siniscola und des Badeortes La Caletta im Nordenosten der Insel ausgebreitet, berichteten italienische Medien.

In den vergangenen Wochen waren bereits schwere Brände auf Sizilien ausgebrochen. Dabei kamen drei Personen ums Leben. Die italienische Regierung will bei einer Ministerratssitzung am (heutigen) Montag die Strafen für Brandstiftung erhöhen.