Treue Tiroler Metal-Fans trotzten dem Schlamm in Wacken

Buch i. T., Wacken – Das ist neuer Rekord. In nur viereinhalb Stunden waren am Sonntag alle 85.000 Tickets für das Metal-Festival Wacken Open Air 2024 ausverkauft. Und das, obwohl die Besucher heuer ein Schlammbad samt nie da gewesener Konsequenzen erlebten: Der Veranstalter sperrte den Zutritt zum Gelände aus Sicherheitsgründen – Tausende Ticketbesitzer mussten enttäuscht umkehren. Darunter eine Gruppe Tiroler, die seit Jahren in die 1000 Kilometer entfernte Gemeinde im Norden Deutschlands reist. Fünf von 20 schafften es hinein.