Sperre der Brennerbahnstrecke verlief bis jetzt ohne Zwischenfälle

Die Totalsperre der Brennerbahnstrecke seit Sonntagabend wegen Sanierungsarbeiten ist ohne Zwischenfälle gestartet. Die Bauarbeiten seien erfolgreich angelaufen, der Schienenersatzverkehr laufe reibungslos, hieß es seitens der ÖBB. ÖAMTC und Polizei registrierten vorerst keine größeren Staus, die auf die Sperre oder zusätzlichen Verkehr auf der Brennerstrecke zurückzuführen wären. Noch seien jedoch mögliche Auswirkungen an reisestärkeren Tagen abzuwarten, hieß es zur APA.

Abseits eines baustellenbedingten Staus konnte auch der ÖAMTC vorerst von keinen Auswirkungen der Sperre auf den Verkehr auf der Brennerstrecke berichten. Es sei zwar mehr los als sonst an einem Montag üblich, jedoch aktuell ohne größere Folgen, so der ÖAMTC gegenüber der APA. "Der Verkehr ist sicherlich nicht zusammengebrochen", hieß es.

Auch die Polizei verlautete, dass derzeit keine Behinderungen oder Probleme zu berichten seien. Noch seien jedoch mögliche Folgen an reisestärkeren Tagen wie Wochenenden oder der italienische Feiertag Ferragosto am 15. August abzuwarten, so Exekutive und ÖAMTC unisono. Auch das aktuell schlechtere Wetter dürfte dabei eine Rolle spielen – und dieses sollte sich Prognosen zufolge bald bessern.