TT-Club: Familienmitglieder einladen – so geht’s!

Die TT-Club-Mitgliedschaft für die Familie bringt so einiges an Vorzügen: Familienmitglieder erhalten sofort nach der Registrierung bei Download der TT-Club-App eine eigene digitale Clubkarte, mit der exklusive Gewinnspiele und viele attraktive Ermäßigungen genutzt werden können. Darüber hinaus gibt es einen Gratis-Zugang zum TT-ePaper und tt.com plus. Aber wie lädt man nun ein Familienmitglied ein?