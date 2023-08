Kammermusikfest in Hopfgarten geht heuer in seine 29. Auflage

Hopfgarten i. Br. – Es gehört zum Sommer in Hopfgarten wie die Kirche zur Hohen Salve. Das Kammermusikfest geht heuer nun schon in seine 29. Auflage. Über einen Monat lang wird der Ort im Brixental zum Zentrum der Hochkultur und heuer steht das Fest ganz unter dem Motto: „tu Felix Austria“ – Musikland Österreich.

Unbestritten ist die herausragende Stellung Österreichs als Musikland, dem sich das Kammermusikfest unter der musikalischen Leitung von Ramon Jaffé 2023 eingehend widmet. Es sind vorwiegend österreichische Komponisten, die das Kammermusikfest heuer beleuchtet – aber auch einige, die in ihrer musikalischen Biographie einen starken Österreich-Bezug haben.

Das Eröffnungskonzert am Samstag, 26. August, in der barocken Hopfgartner Pfarrkirche ist eine „musikalische Zeitreise“ durch vier Jahrhunderte: vom Barock bis ins 20. Jahrhundert, von Muffat über Haydn und Mozart bis Moor und Schnittke mit der jungen Westendorferin Johanna Gossner als Solistin.

Das zweite Konzert, „Wien, romantisch!“, am Dienstag, 29. August (Salvena), lotet die verschiedensten Facetten der Wiener Romantik aus – mit Musik von Gustav Mahler, Johann Strauss (Sohn), Franz Schubert und Fritz Kreisler. Zum Abschluss der Kammermusikfestwoche am Freitag, 1. September, wird erneut die Pfarrkirche den glanzvollen Rahmen bilden. Als Kontrast zum Eröffnungskonzert werden die Zuhörer das intime Zusammenspiel von drei Musikern hören können: mit Ernst Kreneks Hommage an Bach – Johann Sebastian Bachs Cello-Suite Nr. 1 – und mit Mozarts Divertimento Es-Dur.