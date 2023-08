Gemeinde Tannheim froh über Pächter am Vilsalpsee

Tannheim – Der Prozess hat gedauert. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, freut sich der Tannheimer Bürgermeister Harald Kleiner. Die Rede ist von der Suche nach Pächtern für den gerade im Bau befindlichen Gasthof Vilsalpsee, der der Gemeinde gehört. Wobei angesichts der modernen Architektur die Bezeichnung Gasthof fast irreführend wirken könnte. Ein modernes polygonales Gebäude aus Holz ist an Stelle des alten Hauses direkt am See entstanden. Unter zehn Bewerbungen seien zwei, drei ernstzunehmende gewesen, sagt Kleiner. Einheimische haben das Rennen gemacht. Sie wüssten auch die besondere Lage und Aufgabe im Naturschutzgebiet zu würdigen. Die Außerfernerin Martina Ernst wird die operative Führung innehaben. Der strategische Background kommt via Kathrin Tannheimer von den Gasthöfen Post (Schattwald) und Alpenrose (Zöblen). Die Verträge liegen unterschriftsreif vor.