Berüchtigter Einbrecher gefasst: Schwarzbär „Hank the Tank“ bekommt neues Zuhause

Vergangene Woche wurde „Hank the Tank“, ein 200 Kilogramm schwerer Schwarzbär, gefasst. Wie es sich herausstellte, handelt es sich beim Serientäter um ein Weibchen.

Sacramento – Ein Jahr lang war halb Kalifornien auf der Suche nach dem berüchtigten Schwarzbären „Hank the Tank“. Das enorm große Tier wird für über 20 Hauseinbrüche verantwortlich gemacht. Vergangene Woche wurde es in Kalifornien gefasst, wie US-Medien und auch die BBC berichteten. Dabei stellte sich heraus, dass „Hank“ ein Weibchen ist.

Die zahlreichen Einbrüche des 200 Kilogramm schweren Tiers fanden laut New York Times im kalifornischen Tahoe Keys statt. Mittels DNA wurden „Hank“ in den letzten Jahren 21 Coups nachgewiesen.

Wie die BBC berichtet, bekommt „Hank“ anstatt der Todesstrafe allerdings ein neues Zuhause im Wild Animal Sanctuary in der Nähe von Springfield, Colorado. Dabei wird sie von ihren drei Jungtieren begleitet. Diese sollen laut Wildtierbehörde in weiterer Zukunft in die freie Wildbahn entlassen werden.