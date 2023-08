Auto überschlug sich nach Kollision in Kirchdorf zweimal: Lenkerin verletzt

Kirchdorf – Bei einem Unfall auf einer Kreuzung in Kirchdorf wurde am Dienstag eine Autolenkerin verletzt. Eine 45-Jährige fuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem Auto auf der L 39 von Kössen Richtung Erpfendorf, als sie wegen des hohen Verkehrsaufkommens an einer Kreuzung anhalten musste. Als eine auf der B 178 von Waidring kommende 42-Jährige mit ihrem Auto die Kreuzung queren wollte, fuhr die 45-Jährige ebenfalls in die Kreuzung ein und es kam zum Zusammenstoß.