Am Samstag im Livestream: Wahrt Volders bei den WSG Juniors die weiße Weste?

tt.com Regionalliga Tirol, 3. Spieltag: Die WSG Juniors warfen am vergangenen Wochenende beim 3:1 in Wörgl die Tormaschine an. Gegen Volders wartet ein hartes Stück Arbeit. Die Streiter-Elf ist nach zwei Runden noch ungeschlagen und ohne Gegentor. Mit uns seid ihr beim Spiel via Livestream mit dabei!