Der Sommer kommt wieder: Hoch „Lotte" beschert Tirol feinstes Berg- und Badewetter

In den kommenden Tagen kann die Badekleidung wieder ausgemottet werden, der Sommer hat wohl doch noch ein paar heiße Temperaturen im Programm. Nach langem Regen wird am Wochenende erstmals wieder die 30-Grad-Marke geknackt.

Innsbruck – Recht sommerlich hat sich der August bislang noch nicht gezeigt. Die vergangenen Tage brachten mit einem Italientief beachtliche Regenmengen mit sich, die insbesondere in Unterkärnten, im Süden der Steiermark und im Südburgenland für schwere Überflutungen und Murenabgänge sorgten.

Der Donnerstag bringt die ersten sommerlichen Vorboten nach Tirol, „die Temperaturen klettern wieder auf bis zu 26 Grad", prognostiziert Wetter-Experte Brandes. Am Freitag herrscht dann landesweit sonniges Sommerwetter mit ein paar harmlosen Quellwolken. Die Temperaturen klettern weiter bergauf, sie steigen erstmals wieder auf bis zu 30 Grad an.

Auch am Samstag und Sonntag geht es dank Hochdruck-Einfluss mit Hochsommerwetter weiter, bei Höchstwerten von bis zu 32 Grad. Nur vereinzelt treten ein paar Quellwolken auf, insgesamt aber bleibt es trocken und die Gewitterneigung weiterhin gering.

Auch die kommende Woche gestaltet sich warm und sommerlich. In Innsbruck erwartet der Meteorologe viel Sonne und Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. Bislang kündigt sich auch kein weiteres Tief an. Es soll weiterhin ungetrübt und trocken bleiben, nur vereinzelt können am Abend Wärmegewitter auftreten. (oweh)