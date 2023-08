Wanderer nach Suche in Waidring verletzt geborgen, Baum stoppte Absturz in Zams

Ein 90-Jähriger kam am Mittwoch nicht von einer Wanderung in Waidring zurück. Angehörige alarmierten die Bergrettung, die den Verletzten am frühen Abend fand. In Zams stürzte ein 68-Jähriger über einen Wegrand ab. Ein umgestürzter Baum stoppte ihn unmittelbar vor dem Abgrund.

Waidring – Ein 90-Jähriger wanderte am Mittwoch gegen 13 Uhr auf den „Hausberg“ in Waidring. Von dort ging er weiter in Richtung „Talsenalm“ und dann auf den Wanderweg in Richtung „Grünsattel“. Normalerweise war der routinierte Wanderer nach zwei Stunden wieder zu Hause. Nicht so am Mittwoch. Angehörige alarmierten am Nachmittag die Bergrettung. Sofort begannen die Einsatzkräfte mit der Suche.

Gegen 18.20 Uhr entdeckten die Retter den verletzten Einheimischen auf dem Wanderweg. Der Mann dürfte laut Polizei gestürzt sein, dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Der 90-Jährige wurde von der Besatzung des Notarzthubschraubers mittels Seil geborgen. Anschließend wurde er in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Im Einsatz standen 18 Mitglieder der Bergrettung.

68-Jähriger bei Absturz in Zams verletzt

Ein umgestürzter Baum rettete in Zams einem 68-Jährigen am Mittwoch wahrscheinlich das Leben. Der Mann war tags zuvor mit zwei Kollegen für Arbeiten zur Alpe „Streichgampen“ aufgestiegen. Als sie sich am Mittwoch zu Fuß auf den Rückweg nach Zams machten, wollte sich der Österreicher unterwegs die Schuhe binden. Dabei verlor er das Gleichgewicht und stürzte über den Wegesrand.

Zehn Meter unterhalb – unmittelbar vor dem Abgrund – stoppte ein umgestürzter Baum den Fall des 68-Jährigen. Die beiden Begleiter eilten dem Verletzten sofort zu Hilfe und sicherten ihn. Der Einheimische wurde mittels Tau von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen. Er wurde in das Krankenhaus Zams eingeliefert. (TT.com)