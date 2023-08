Gute Chancen für viel diskutierte vegane und vegetarische Kochlehre

Wien – Die Pläne der Grünen Wirtschaft in der Wirtschaftskammer, eine Ausbildung zur Fachkraft für vegetarische und vegane Kulinarik zu etablieren, nehmen langsam Gestalt an. Ab Herbst 2024 könnten laut Joachim Ivany von der Grünen Wirtschaft die ersten Lehrlinge mit der dreijährigen Ausbildung beginnen, berichtete Der Standard in der Donnerstag-Ausgabe. Die Pläne sind schon länger am Tapet.