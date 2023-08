Wohnmobil krachte bei Vils gegen Unterführung: Zwei Personen schwer verletzt

Vils – Bei seiner Fahrt in Richtung Deutschland kam am Donnerstagnachmittag ein Mann aus Italien mit seinem Wohnmobil von der Fernpassstraße (B 179) ab. Das Fahrzeug prallte kurz nach 15 Uhr gegen das Portal der „Wildtierbrücke“ in Vils. Bilder von der Unfallstelle zeugen von der Wucht des Aufpralls: rund um das völlig zerstörte Wrack waren Trümmerteile zu sehen.