Das TT-Café bringt am Samstag Sonne in die Schwazer Herzen

Schwaz – Der Duft von knusprigem Gebäck und frisch gebrühtem Kaffee zieht morgen von 9 bis 12 Uhr durch das Schwazer Zentrum – begleitet von chilligen, live gespielten Welthits. Treue TT-Leser wissen es schon: Das TT-Café macht in Zusammenarbeit mit der Tiroler Versicherung wieder Halt in der Silberstadt.

Neu ist ein digitales Quiz, bei dem Schnelligkeit und Kenntnisse über den Bezirk Schwaz von Vorteil sind, wenn man bei den zwei Ratespielrunden Gutscheine vom Dez in Innsbruck gewinnen will. Für die jüngsten Besucher gibt’s zudem die TT-Kinderecke. Nette Erinnerungen an den Vormittag kann man an der neuen Fotostation festhalten.