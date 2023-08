212 Tonnen schwer und 350 Meter lang: Eine Fabrik auf Schienen im Wipptal

Patsch – Er wiegt 212 Tonnen, ist – inklusive Materialwagen – 350 Meter lang und eine rollende Fabrik auf Schienen: Ein so genannter Schnellumbauzug, kurz SUZ 500, war am Mittwoch im Wipptal unterwegs. Das Ungetüm erneuert auf der derzeit gesperrten Bahnstrecke Schienen im Bereich der Haltestelle Patsch.

Dort hat er 1700 Laufmeter Schiene und 1400 Schwellen getauscht bzw. verlegt. Zahlreiche Arbeitsschritte erfolgen dabei im Fließbandverfahren automatisch. „Er trägt die alten Schienen ab, nimmt die alten Schwellen auf, platziert neue und verlegt wieder neue Schienen“, erklärt ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Insgesamt schafft der Zug so – je nach örtlichen Gegebenheiten – rund 150 bis 200 Meter neues Gleis in der Stunde.

Seit 12. August ist die Bahnstrecke gesperrt. Auf 35 Kilometern finden rund 50 verschiedene Baumaßnahmen statt, beispielsweise Weichenneulegungen, Mauersanierungen und Sanierungen in Tunneln. Unter anderem wird beim Brennersee das RoLa-Gleis erneuert. Die Arbeiten seien trotz kleinerer Verzögerungen im Zeitplan, die ersten Züge sind am 23. August ab 5 Uhr Früh wieder unterwegs, so Gasser-Mair. Der Schnellumbauzug hat die Arbeiten bereits beendet, er ist zur nächsten Baustelle unterwegs. (mr)