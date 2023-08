BIG Bobby Car EM 2023 erstmals in Serfaus-Fiss-Ladis

Ein völlig abgefahrenes Spektakel bei dem alle dabei sein und selbst ins Cockpit klettern können: Vom 25. bis 27. August gastiert die internationale Elite des Bobby Car Rennsports in Serfaus-Fiss-Ladis. Auf dem Jochweg bis zur Talstation in Fiss findet die BIG Bobby Car Europameisterschaft 2023 statt. Jeder kann um die EM-Titel mitfahren – Kinder ab drei Jahren starten auf verkürzten Strecken.

1972 rollte der erste rote Flitzer in Fürth vom Band und zieht seither nicht nur die Kleinen in seinen Bann. Seit Beginn der 90er Jahre gewinnen Bobby Car Rennen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene immer mehr an Beliebtheit. Das „umweltfreundlichsten Auto der Welt“ hat keine Bremsen, gebremst wird nur mit den Füßen.