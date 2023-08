Abstieg zu steil: Wandergruppe mit drei Kindern in Vorarlberg von Rettung ins Tal geflogen

Brand, Zirl, Kals – Eine siebenköpfige Wandergruppe aus Belgien mit drei Kindern hat sich am Samstag den Abstieg von der Mannheimerhütte in Brand (Bezirk Bludenz) nicht mehr zugetraut und ist daraufhin vom Polizeihubschrauber ins Tal geflogen worden. Grund dafür war das steile Gelände sowie Altschnee-Felder. Der Hüttenwirt verständigte daraufhin die Einsatzkräfte.

In Tirol ereigneten sich indes ähnliche Fälle. Erst am Donnerstag hatte sich ein Mann am Hechenberg nahe Innsbruck aufgrund des Nebels verirrt und alarmierte die Bergrettung. Wie die TT berichtete konnte die Bergrettung den Hubschrauber aufgrund der Witterungsverhältnisse aber nicht einsetzen. Als sie den Mann gefunden hatte, gab dieser laut dem Leiter der Innsbrucker Bergrettung, Bruno Berloffa, an, dass er es eilig habe und möglichst schnell ins Tal müsse. Berloffa kritisierte einmal mehr mangelnde Tourenplanung vieler Alpinistinnen und Alpinisten und will den Einsatz verrechnen. (APA, TT.com)