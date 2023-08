Sommer, Sonne und kluge Köpfe beim TT-Café in Schwaz

Im Liegestuhl vor der Bühne, beim Drehen des Glücksrads oder Kaffeeschlürfen – die Besucher genossen das TT-Café in Schwaz in vollen Zügen.

Schwaz – Kleine Kinder flitzen auf Laufrädern um die Bühne, während darauf die Band Prime Time genauso viel gute Laune verströmt wie der warme Sonnenschein um 9 Uhr am Vorplatz der Schwazer Stadtgalerien. Der Kaffee fließt bereits kurze Zeit später unaufhörlich aus den Maschinen. Immer mehr Besucher machen es sich auf den Liegestühlen und Sitzplätzen gemütlich, während die Schlange beim Gewinnrad des TT-Café-Partners Tiroler Versicherung stetig länger wird. „Ich will auch noch mit drauf!“, ruft eine junge Frau, die in letzter Sekunde vorm Auslöser noch in die Bildbox zu ihren Freunden hüpft.

Die vielen Besucher genossen beim TT-Café nicht nur ein Gratis-Frühstück, sondern bewiesen am Glücksrad der Tiroler Versicherung auch ein richtig gutes Händchen. © Angela Dähling

Stadtchefin Victoria Weber genoss mit TT-Chefredakteur Marco Witting und Franz Mair (Tiroler Versicherung, r.) einen Kaffee. © Dähling

Das TT-Café in Schwaz sorgte am Samstag für einen gemütlichen und abwechslungsreichen Start ins Wochenende. Während die vielen Besucher ein kostenloses Frühstück mit Testa Rossa caffé von Wedl, frischem Gebäck aus der Hofer Backbox und Mineralwasser von Silberquelle genossen, entlockte TT-Chefredakteur Marco Witting dem Vorstandsvorsitzenden der Tiroler Versicherung, Franz Mair, Infos rund um den Bau der neuen Firmenzentrale mitten in Innsbruck. Das Projekt war nicht einfach umzusetzen, aber der Bau wächst mit nachhaltigem Konzept in die Höhe. Nächsten Sommer sollen die 225 Mitarbeiter bereits ihre Arbeitsplätze beziehen. Neben den Herausforderungen der Branche im Bereich Umweltschäden und Katastrophen merkte Mair bei der gemütlichen Frühstückstour auch an: „dass uns mit der Tiroler Tageszeitung das klare Bekenntnis zur Region verbindet.“

Treue TT-Leser: Maria-Luise Rob und Ernst Lassner aus Schwaz genießen ihren Kaffee zur Musik von Primetime. © Dählng

Ein Vorbild für viele Frauen in der Region möchte Kathrin Platzer sein. Die frischgebackene Bundesmarketenderin führt rund 1100 Marketenderinnen, die den über 11.000 Tiroler Schützen vorausmarschieren, an. „Ich möchte die Zahl der Marketenderinnen in den Ausschüssen verstärken, damit wir mehr mitbestimmen können“, sagte Platzer im Gespräch mit TT-Lokalredakteurin Angela Dähling. Das Schönste ist und bleibt für die Zillertalerin das Ausrücken. Heute ist sie wieder in Tracht und mit Schnapsfasserl beim Bataillonstreffen „Oberes Zillertal“ in Hippach unterwegs. Der Schnaps ist übrigens Geschmackssache und von Marketenderin zu Marketenderin unterschiedlich, aber: „Natürlich ist der nicht so stark. Immerhin trinkt man pro Ausrücken schon 15 bis 20 Stamperln“, verrät sie augenzwinkernd.

Mit Paulina und Valentin wurde es in der Kinderecke richtig bunt. © Angela Dähling

Fußballschuhe versus OP-Haube heißt es hingegen bei Clemens Burgstaller. Der Unfallchirurg ist nämlich auch Obmann des SC Schwaz, Vereinsarzt der WSG Tirol und Anti-Doping-Beauftragter der UEFA. „Je laufintensiver und athletischer der Fußball ist, desto wahrscheinlicher ist auch Doping“, erklärt der Experte. Auch harte Drogen sind ein Thema, ein großes Drogenproblem orte er aber im Fußball nicht.

Clemens Burgstaller mit Ehefrau Julia und Sohn Levi nahmen aus der Fotobox eine Erinnerung ans TT-Café mit. © Angela Dähling

Über 200-Euro-Gutscheine von Dez freuten sich Alois Graber, Hildegard Bußlehner, ... © Angela Dähling

Mit viel Training und noch mehr Motivation will er übrigens seinen 10-Jahres-Plan umsetzen: „Mein Traum ist, dass die WSG Tirol die Nummer eins wird, und der zweite Wunsch ist, die Schwazer zu Platz 2 zu bringen.“

... Maria Hanser und Lisa Salchner. © Angela Dähling

Im Gegensatz zu ihm konnten sich die Besucher der TT-Frühstückstour schon am Samstag kleine Träume erfüllen – und das ohne schweißtreibenden Sport, dafür aber mit umso mehr Grips. Moderatorin Anita Kapferer kürte beim digitalen Bezirksquiz mit Fragen zur Region die Gewinner der 200-Euro-Gutscheine vom Einkaufszentrum Dez in Innsbruck: Hildegard Bußlehner, Alois Graber, Maria Hanser und Lisa Salchner.

Zu guter Letzt strahlte dann noch Margret Margreiter mit der Sonne um die Wette, denn das Losglück war auf ihrer Seite und sie durfte ein Genussset von Testa Rossa mit nach Hause nehmen.

