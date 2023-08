Baumstamm riss ihn 20 Meter mit: Arbeiter (56) in Zams schwer verletzt

Zams – Bei Forstarbeiten in Zams hat sich am Samstag ein 56-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtet, trennte der Mann gegen 11.30 Uhr einen zuvor gefällten Baum in der Mitte ab, woraufhin dieser ins Rutschen geriet und ihn rund 20 Meter durch steiles, felsiges Gelände mitriss.