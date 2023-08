19-Jährige mit Auto zwischen Muren auf Kaunertaler Gletscherstraße eingeschlossen

In weiten Teilen Tirols gingen am Samstagabend kräftige Gewitter nieder. Die Kaunertaler Gletscherstraße wurde gleich von zwei Muren verlegt und ein Auto dazwischen eingeschlossen. In Innsbruck traf ein Blitz ein Gebäude.

Kaunertal – Großes Glück hatte eine 19-jährige Autofahrerin am Samstagabend auf der Kaunertaler Gletscherstraße. Die Österreicherin wurde mit ihrem Pkw zwischen zwei Muren eingeschlossen.

Im Zuge der starken Gewitter ging eine rund 40 Meter breite und zwei Meter hohe Mure auf die Kaunertaler Gletscherstraße ab. Etwa 800 Meter weiter taleinwärts suchten sich die Erdmassen mit einem großen Stein ihren Weg erneut in Richtung Tal. Dazwischen befand sich der Pkw der 19-Jährigen und wurde eingeschlossen. Die Österreicherin konnte sich laut Polizei in einem Haus in der Nähe in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Sie soll dort auch die Nacht verbracht haben. Das Auto wurde nicht beschädigt.

Hinweise auf weitere beteiligte Fahrzeuge oder abgängige Personen gab es nicht. Die Kaunertal Straße (L18) bleibt bis zur Räumung gesperrt.

Überflutete Keller und Blitzeinschlag

Laut Feuerwehr mussten die Einsatzkräfte zu weiteren Einsätzen im Kaunertal sowie in Umhausen, Zams und Silz ausrücken. So mussten einige Keller ausgepumpt werden, auch Garagen und Einfahrten waren geflutet.

Die Gewitter führten außerdem in Innsbruck zu einem Blitzeinschlag in ein Gebäude. Laut Leitstelle Tirol wurde ein Glühen am Dach gemeldet, zu einem Brand kam es aber nicht. Auch in Jerzens schlug ebenfalls ein Blitz in ein Gebäude ein.

Am Samstagabend gingen in weiten Teilen Tirols kräftige Gewitter nieder, die Österreichische Unwetterzentrale gab für mehrere Bezirke Warnstufe Rot aus. Auch am Sonntag ist wieder mit Gewittern zu rechnen. Zunächst scheint häufig die Sonne und es zeigen sich nur dünne Wolkenfelder. Im Tagesverlauf entstehen in der feucht-labilen Luft größere Quellwolken, die nachmittags bis abends einige Wärmegewitter hervorbringen können. (TT.com)

📽️ Video | Gewitter in Zirl:

