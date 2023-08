Mure verlegt Kaunertaler Gletscherstraße, Blitz trifft Gebäude in Innsbruck

Kaunertal – Auf der Straße zum Kaunertaler Gletscher ist am Samstagabend bei Feichten eine Mure abgegangen. Ersten Informationen der Leitstelle Tirol zufolge verständigten Privatleute gegen 21.45 Uhr vor Ort die Feuerwehr. Personen dürften nicht zu Schaden gekommen sein, die Straße bleibt aber bis auf Weiteres gesperrt.

Laut Feuerwehr mussten die Einsatzkräfte zu weiteren Einsätzen im Kaunertal sowie in Umhausen, Zams und Silz ausrücken. Gegen 22.40 dürfte zudem bei einem Gebäude in der Innsbrucker Leopoldstraße ein Blitz eingeschlagen haben, laut Leitstelle wurde ein Glühen am Dach gemeldet.