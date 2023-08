In Pension und trotzdem weiterarbeiten: Zwei Tirolerinnen erzählen

Immer mehr Österreicher arbeiten, obwohl sie im Ruhestand sind: Zwei Tirolerinnen erzählen, warum sie als Pensionistinnen noch aktiv im Berufsleben stehen.

Innsbruck – Etwas über 56.126 (Stand: Juli 2022) Pensionisten in Österreich arbeiten. Sie hätten ihr reguläres Pensionsalter erreicht, sind oft sogar über 65 und arbeiten trotzdem. Viele, um sich ihre Pension aufzubessern. Die Mehrzahl verdient sich in Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte Geld dazu.

Eine davon ist Theresia Kamper aus Reutte. Eigentlich ist die 66-jährige ehemalige Verkaufsleiterin im Ruhestand, vor zwei Jahren hat sie sich aber dazu entschieden, in „ihren“ alten Markt, den Eurospar Reutte, geringfügig zurückzukehren. Dort hilft sie nun ihren Kolleginnen in der Feinkostabteilung. Warum sie das tut? „Das hat sich in der Corona-Zeit so ergeben. Mir ist einfach ein bisschen die Decke auf den Kopf gefallen und ich wollte wieder aktiv werden“, sagt Kamper. Die Reuttenerin ist nicht die einzige Pensionistin, die in dem Markt arbeitet: „Wir sind zu zweit, meine Kollegin ist draußen im Sortiment.“

Ich sehe es positiv, dass ich mit meinen 78 Jahren noch arbeiten kann. Birgit Olaye (Pflegehelferin)

Noch eine Stufe höher schaltet die mittlerweile 78-jährige Birgit Olaye ihr Berufsleben in der Pension. Die Innsbruckerin arbeitet in Vollzeit als Pflegehelferin im Innsbrucker Wohnheim Pradl. Begonnen hat zunächst alles mit einem Blick aufs Pensionskonto mit sechzig: „Ich hatte genug Beitragsjahre und hätte in Pension gehen können, habe aber schnell gesehen, dass es sich rentieren würde, wenn ich noch ein oder zwei Jahre dranhänge. Meine Pension wäre – wie für viele Frauen üblich – keine hohe gewesen.“

Aus einem Jahr wurden viele. Die vierfache Mutter macht sogar Nachtdienste. Wie sie das schafft in ihrem Alter? „Mein Glück ist, dass ich noch fit bin, arbeiten kann und es auch darf“, sagt sie. Ihre Motivation, noch zu arbeiten, sei ein Mix aus Geld verdienen wollen und dass sie ihre Arbeit einfach gerne mache. Sie habe ihr ganzes Leben gearbeitet, sei aber erst spät – mit fünfzig – in die Pflege eingestiegen, hat dann noch die Ausbildung gemacht: „Veränderung war immer Teil meines Lebens, Stillstand war nie meines“, sagt Olaye. Was ihr hilft, sei, dass man ihr beim ISD mit den Diensten entgegenkommt: „Mit Frühdienst tue ich mich schwer, lieber ist mir ab mittags bis 20 Uhr durcharbeiten oder eben Nachtdienste. Das macht mir zum Glück trotz meines Alters nichts aus“, sagt Olaye. Bei den Innsbrucker Sozialen Diensten (ISD) ist man bemüht, angehende Pensionisten in irgendeiner Form zu halten. Man macht den oft langjährigen Mitarbeitern Angebote.

Nicht zuletzt, weil vor allem bei der Pflege Personal fehlt. Die Mehrzahl entscheide sich zwar für den wohlverdienten Ruhestand, „aber gar nicht so selten arbeiten einzelne Mitarbeiter auch in der Pension weiter“, sagt Geschäftsführer Hubert Innerebner. Frau Olaye will auf jeden Fall noch arbeiten, solange es Spaß macht und sie fit sei.

Fakten In Österreich arbeiten 56.126 Pensionisten (Stand Juli 2022). Insgesamt beziehen fast 2,5 Mio. eine Pension. Zwei Drittel der Pensionisten können sich laut Umfrage vorstellen, das sie noch das eine oder andere arbeiten. Wer in Österreich regulär in Pension geht und weiterarbeitet, kann unbegrenzt dazuverdienen, muss aber Steuern/Pensionsversicherungsbeiträge zahlen. Pensionsantritt. Männer gehen hierzulande laut Arbeiterkammer im Schnitt mit 61,9 Jahren in Pension, statt – wie gesetzlich vorgesehen – mit 65, Frauen mit 59,9 statt mit 60 Jahren (Stand 2022).