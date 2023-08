Wieder Unwetternacht in Tirol: Zehn Murenabgänge auf Hahntennjochstraße

Die heftigen Niederschläge am Sonntag lösten erneut große Erdmassen. Die Hahntennjochstraße wurde mehrfach vermurt, eine Sperre bleibt mehrere Tage lang aufrecht. Im Außerfern kam es zu Überschwemmungen, Keller mussten ausgepumpt werden.

Elbigenalp, Elmen – Aufgrund der starken Regenfälle kam es am Sonntagabend entlang der Hahntennjochstraße und im Lechtal zu Vermurungen und Überschwemmungen. Das Hahntennjoch bleibt mehrere Tage in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, im Außerfern mussten mehrere Keller ausgepumpt werden.

Die wegen den Aufräumarbeiten eingesetzte Sperre der Hahntennjochstraße erstreckt sich nach der Abzweigung Linserhof in Imst bis zur Abzweigung Boden im Bschlabertal. Eine örtliche Umfahrung ist nicht möglich. Das Lechtal kann vom Inntal über den Fernpass erreicht werden.

Laut Bernd Stigger vom Baubezirksamt Imst wurde die Hahntennjochstraße von zehn Murenstrichen an mehreren Stellen verschüttet. „Derzeit sind wir intensiv mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Diese werden voraussichtlich mehrere Tage andauern.“

Entlang der Lechtalstraße in den Gemeinden Bach/Stockach sowie in Elbigenalp im Bereich Untergiblen kam es am Sonntag zu Überschwemmungen und kleinflächigen Vermurungen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten dort auch mehrere Keller auspumpen.