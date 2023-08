Brutale Attacke in Bayern: Bergführer nach selbstloser Hilfsaktion bewusstlos geschlagen

Nachdem ein Bergführer vergangenen Samstag in Mittenwald einer in Not geratenen Frau geholfen hatte, den anspruchsvollen Klettersteig fortzusetzen, wurde er von ihrem Begleiter verfolgt und niedergeschlagen. Er wurde bewusstlos und erlitt einen schweren Kieferhöhlenbruch. Die Polizei fahndet nach dem Paar.

Mittenwald – Weil er einer in Not geratenen Frau half, wurde ein Bergführer am Samstag in den bayerischen Alpen von einem Mann niedergeschlagen. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben, als der Bergführer mit einer fünfköpfigen Gruppe auf dem anspruchsvollen Mittenwalder Höhenweg unterwegs war.