Nach Hammerattacke in Wien: Toxikologisches Gutachten für toten Sohn beauftragt

Wien – Zur genauen Klärung der Todesursache jenes Fünfjährigen, der wie sein Vater leblos in der Neuen Donau in Wien gefunden wurde, ist noch ein in so einem Fall übliches toxikologisches Gutachten ausständig. Dieses wird in sechs bis acht Wochen vorliegen, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag zur APA. Der 41-jährige Vater hatte den Buben vor eineinhalb Wochen nicht wie vereinbart zu seiner Ex-Frau zurückgebracht und stattdessen die 39-Jährige mit einem Hammer verletzt.