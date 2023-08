Unwetter in Tirol: Zahlreiche Einsätze im Stubaital, 17 Personen von Alm gerettet

Am Mischbach kam es am Dienstagabend in Neustift zu Vermurungen und Verklausungen. Die Ranalter Straße musste deswegen vorübergehend gesperrt werden. Der Finstertalbach trat nach Verklausungen über die Ufer. Das mitgerissene Material verlegte die Gemeindestraße. In den Keller eines Hotels trat Wasser ein. Die Feuerwehr Neustift musste das Schmutzwasser abpumpen.