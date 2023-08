Autorin der„Eberhofer“-Romane: Österreichischer Krimipreis geht heuer an Rita Falk

Wenn sie von ihrer Kindheit in Oberammergau spricht, leuchten ihre Augen. Von der Freiheit erzählt sie, vom Barfußlaufen im Gras. Rita Falk liebte das Landleben. Und tut es auch heute noch. So sehr, dass sie mit Niederkaltenkirchen einen kleinen Krimi-Kosmos in der tiefsten niederbayerischen Provinz geschaffen hat. Elf Fälle haben der Eberhofer und der Rudi mittlerweile gelöst, der zwölfte mit dem klingenden Titel „Steckerlfisch­fiasko“ erscheint heuer im Herbst.

Zwischen der Kindheitsidylle in Oberbayern und dem Erfolg als Krimi-Auorin lief Rita Falks Leben bei Weitem nicht so lustig, wie es ihre humorigen Geschichten scheinen lassen. Als sie quasi von heute auf morgen mit ihren Eltern erst nach München, dann nach Landshut zieht, bricht ihre Welt zusammen. Das Gymnasium verlässt sie ohne Abschluss. Die rebellische Rita wird Punk, kommt tagelang nicht nach Hause, so erzählen sie und ihre Eltern es kürzlich in der BR-Sendung „Lebenslinien“. Dann heiratet sie ihren Jugendfreund. Die Ehe endet bald. Rita Falk hält sich und ihre drei Kinder als Putzfrau, Bürohilfe und Schankhilfe über Wasser.