Abschuss in Osttirol: Dritter Wolf seit Juli in Tirol erlegt

Lienz, Innsbruck – In Osttirol wurde dieser Tage ein Wolf erlegt. Wie das Land mitteilte wurde das Tier gemäß einer in Kraft stehenden Maßnahmenverordnung entnommen. Das erlegte Tier wird in weiterer Folge zur Untersuchung an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) in Innsbruck gebracht.