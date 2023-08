Akku-Zug für Zillertal denkbar, Wasserstoff-Antrieb bleibt aber weiterhin Favorit

In einer Pressekonferenz am Mittwoch zeigen sich die Bahnverantwortlichen offen für einen Akkuantrieb der Zillertalbahn. Da jedoch jahrelang an einer Wasserstoff-Lösung gearbeitet wurde, bleibe diese weiterhin der Favorit. Weiters wurde um Tempo bei der Entscheidung angemahnt.

Zell am Ziller, Innsbruck – In der Debatte um die Umstellung des Antriebs der Tiroler Zillertalbahn haben sich die Bahn-Verantwortlichen nun offen für einen Akkubetrieb und ein mögliches Abrücken vom Wasserstoff gezeigt. Der Wasserstoffantrieb, für den es einen „Konsens im Tal" gebe, bleibe aber die bevorzugte Variante, betonte Zillertalbahn-Aufsichtsratschef Abg. Franz Hörl (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Aber sofern ein Akkubetrieb rasch kommen könnte, sei das auch „eine Variante".

„Ja, ich kann mit beiden Varianten leben", bekannte der stellvertretende Aufsichtsratschef, LAbg. Dominik Mainusch (ÖVP), deutlicher. Eine Oberleitung sei aus unterschiedlichen Gründen hingegen nicht denkbar. Entscheidend sei nun das Tempo, in dem eine Entscheidung gefällt werde. „Heuer muss eine Entscheidung her", forderte Hörl unmissverständlich.

Für Mainusch soll heuer zumindest „eine fundierte Datengrundlage für eine Entscheidung" stehen. Im Idealfall peilte auch er eine „politisch tragbare Entscheidung noch heuer" an. Die Wasserstoffbahn könnte jedenfalls noch 2027 in Betrieb gehen und hätte als Klimaschutzprojekt „Strahlkraft weit über das Tal", so die Verantwortlichen. Ein Bahn mit Akkubetrieb oder Oberleitung wäre hingegen erst Anfang der 2030er-Jahre startklar – inklusive langjährigem Schienenersatzverkehr für die notwendigen Bauarbeiten der Fahrleitung.

Das Problem wurde von den Verantwortlichen dabei vor allem dabei verortet, nun bereits jahrelang an der Wasserstoffvariante gearbeitet und eine entsprechende Finanzierung auf die Beine gestellt zu haben. Man habe das Gefühl „über Jahre im Kreis geschickt" worden zu sein, kritisierte Mainusch dabei vor allem den ehemaligen grünen Koalitionspartner im Land. „Die Grünen haben uns jahrelang veräppelt und gepflanzt", wurde Hörl deutlicher.

Geduld ist nicht eine meiner herausragendsten Fähigkeiten", bekannte Hörl: „Ich füge mich aber meinem Schicksal. Franz Hörl, Zillertalbahn-Aufsichtsratschef

Das Verständnis für den nun aufkommenden Wunsch nach einer erneuten Prüfung hielt sich beim Zillertalbahn-Aufsichtsratschef in Grenzen. „Geduld ist nicht eine meiner herausragendsten Fähigkeiten", bekannte Hörl: „Ich füge mich aber meinem Schicksal". Auch wenn viel Geld aus dem Tal für eine Wasserstoffbahn fließen würde, gehe es doch auch „um viel Steuergeld", zeigte sich Mainusch indes verständnisvoller.

Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) hatte in der Debatte zuletzt eine freiwillige Prüfung der Zillertaler Verkehrsbetriebe (ZVB AG) durch den Bundesrechnungshof angeregt. Außerdem sollten alternative Varianten finanziell und technisch von Experten, beispielsweise der TU Graz oder Wien, nochmals geprüft werden, so Mattle kürzlich gegenüber ORF Tirol. Gleichzeitig verwiesen der Landeschef und seine schwarz-rote Regierung einmal mehr auf den aufrechten Beschluss pro „Wasserstoffbahn".

Die Verantwortlichen der Zillertalbahn zeigten sich am Mittwoch jedenfalls offen für eine solche Rechnungshofprüfung. „Der Landeshauptmann ist der Chef", so Hörl. Ein konkreter Fahrplan konnte dabei noch nicht genannt werden. Diese Prüfung sei jedoch zu unterscheiden von einer Prüfung der Varianten bzw. eine Entscheidung darüber, erklärte Mainusch. Unter Umständen könne man eine Rechnungshofprüfung bei der Entscheidung über die Variante nicht abwarten. Das „verkehrsgeplagte Zillertal braucht Lösungen", so der Landtagsabgeordnete. Es habe auch„"einen Anspruch darauf", sagte wiederum Hörl mit Verweis auf aus dem Tal fließende Steuergeld.

In den vergangenen Wochen hatten neben der Causa rund um den falschen Doktor-Titel des ehemaligen Zillertalbahn-Geschäftsführers vor allem die mit dem Wasserstoff-Projekt einhergehenden Mehrkosten landespolitisch die Wogen hochgehen lassen. Zuletzt war von geschätzten "Wasserstoff"-Mehrkosten bis zu 180 Mio. Euro, gerechnet auf 30 Jahre, im Vergleich zu einer Bahn mit Oberleitung, die Rede gewesen. Auch die bisher offenbar nicht ausreichend geprüfte Möglichkeit, auf der Zillertalbahn einen Akku-Zug fahren zu lassen, führte zu teils Unverständnis und setzte die Landesregierung unter Druck.