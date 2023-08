Schwarz: „Man muss sich fragen, ob es noch Sinn macht, den Slalom mitzunehmen“

Große Pläne von Österreichs Ski-Star Marco Schwarz: Der 27-jährige Kärntner Alleskönner will in allen Disziplinen starten und auch in der Abfahrt ganz vorne landen. Damit ist auch die große Kugel ein Thema.

Salzburg – Die Tage des Schwitzens in der Kraftkammer liegen hinter Österreichs Ski-Star Marco Schwarz, in den kommenden Tagen wird der 27-jährige Alleskönner aus Kärnten nach Chile abheben und dort trainieren. Eine Woche mit den Speed-Fahrern, eine Woche mit Technikern. Eine klare Botschaft: Schwarz, der heuer wieder an Muskelmasse zugelegt hat, will in der kommenden Weltcup-Saison in den Kampf um den Gesamtweltcup einsteigen. Doch eine der wichtigsten Fragen ist: Wie viel Programm verträgt es in dem dichten Kalender, der ab Oktober wartet?