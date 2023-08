Pilotprojekt in Innsbruck: Flüchtlinge lernen im Tivoli schwimmen

„Schwimmkenntnisse retten Leben. Oberstes Ziel ist, dass Schwimmen bereits im Kindesalter gelernt wird. Gleichzeitig gibt es viele junge Menschen mit Fluchterfahrungen, die diese Möglichkeit nie hatten und deshalb hier besonders gefährdet sind. Dem wirken wir mit unserem Pilotprojekt entgegen“, sagt Sportstadträtin Elisabeth Mayr. Der Schwimmkurs ist für alle Geflüchteten ab 14 Jahren, die in Unterkünften der TSD in Innsbruck leben.

Um Geflüchtete zusätzlich über mögliche Gefahren beim Schwimmen zu sensibilisieren, erstellt die IKB Infomaterial in verschiedenen Sprachen. Die TSD wird dieses in den Unterkünften verteilen und verstärkt auf Bewusstseinsbildung setzen. Die Stadt Innsbruck bietet darüber hinaus Förderungen für private Anfänger-Schwimmkurse für Kinder an. Des Weiteren wurde die Übernahme der Selbstbehalte für das schulische Schwimmen in allen Innsbrucker Volksschulen für 2023/24 im Stadtsenat beschlossen. (TT)