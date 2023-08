Drohnenflug brachte Ausmaß ans Licht: Gemeinsam gegen Sturmschäden im Zillertal

Hunderte Kubikmeter Holz und Gestein habe es in den Bach gespült, kreuz und quer lagen Bäume in dem Gewässer.

Hart im Zillertal – Zunächst blieb es unbemerkt, was die Stürme im Juli am Haselbach in Hart angerichtet haben. Denn zu den steilen Felswänden in exponierter Lage am Berg kommt man nicht so leicht. Doch dann erreichte die Gemeinde ein Bild der Zerstörung. „Erst durch einen Drohnenflug wurde das ganze Ausmaß der Sturmschäden dort sichtbar“, schildert der Harter Bürgermeister Daniel Schweinberger.