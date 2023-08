Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski führen gemeinsam durch Disney-Jubiläumsshow

Köln – TV-Dino Thomas Gottschalk (73) steht bald für eine Jubiläumssendung gemeinsam mit Moderatorin Victoria Swarovski (30) auf der Bühne. Die Fernsehshow „Disney 100“ zum runden Geburtstag des US-Unterhaltungskonzerns The Walt Disney Company soll eine Art Gala werden. Bei der Aufzeichnung am 21. September in Hürth bei Köln ist auch das Publikum im Studio gebeten, „festliche Kleidung“ zu tragen. Das teilte die Produktionsfirma Ufa auf ihrer Webseite mit.