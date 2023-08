Die Venetbahn fährt wieder: Erleichterung und Häme nach dem Neustart

Viele sind erleichtert. Seit Donnerstag, 10.30 Uhr, ist die totgeglaubte Venetbahn wieder in Betrieb. Mancher witzelte aber auch.

Landeck, Zams – Der Andrang war beachtlich. Und viele hatten in den letzten Tagen wohl nicht damit gerechnet, noch einmal mit der alten Venetbahn zu fahren. Eineinhalb Wochen stand der Hauptzubringer auf den Krahberg still und so mancher hörte schon das Totenglöckchen für das Landecker und Zammer Skigebiet läuten.