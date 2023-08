Alles Gute, Enduro Tirol Tour 2023 und Weinkost Hall: Das ist am Wochenende los in Tirol

Das Wochenende steht vor der Tür und es wird garantiert nicht langweilig. Zahlreiche Konzerte, Feiern und Events stehen wieder an. Egal ob Sport, Kulinarik oder Entspannung, für Abwechslung ist gesorgt. Empfehlungen und Tipps gibt es hier im kompakten Überblick.

📅FREITAG (18. August)

➤ Lunchkonzert in Innsbruck: Im Hofgarten kann man die Mittagszeit musikalisch verbringen. Beginn im Pavillon um 13 Uhr, Eintritt frei. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Konzert „König Salomon“ in Innsbruck: Im Großen Saal im Haus des Musik wird am Freitag „Rex Salomon“ von Tommaso Traetta, das 1766 uraufgeführt wurde, zu hören sein. Ein musikalisches Erlebnis aus erstklassigem Gesang und Orchester ist garantiert. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Kabarett „Endlich Hausfrau“ in Innsbruck: Wenn man eine selbstbewusste, selbstständige und emanzipierte Frau wie Nina Hartmann ist, ist das Leben alles andere als einfach. Ihr reicht es, sie will Hausfrau sein. Weitere Infos gibt es HIER und HIER.

📅FREITAG & SAMSTAG (18. August bis 19. August)

➤ Alles Gute Festival in Innsbruck: Nach Botanica geht das Alles Gute Festival dieses Wochenende am Nebenplatz des Landestheaters in die zweite Runde. Erneut ist für ein spannendes und abwechslungsreiches Programm gesorgt. In der Installation „Full Mental Yellow“ werden Wahrnehmungsgrenzen ausgelotet, ab 17 Uhr wird mit Bombino (bereits am Donnerstag), Insanity Alert, Ameli Paul und weiteren Acts für musikalische Unterhaltung gesorgt. Weitere Infos gibt es HIER. (Am Samstag gibt es ab 23.30 Uhr eine After Hour Party in der p.m.k.– Infos dazu HIER.)

Vom 16. bis zum 19. August geht das Alles Gute Festival in die zweite Runde. © Veranstalter

📽️ Video | Full Mental Yellow – Installation

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

➤ Schauspiel „Ein Narrentanz“ in Telfs: Die Tiroler Volksschauspiele führen dieses Wochenende ein Stück auf, das von Manipulation, Macht und den Sieben Kardinaltugenden handelt. Im Stück geht es um "Alltagssitationen aus dem Jahre 1500, in denen Menschen dem schleichenden Machtspiel der Tugenden ausgesetzt werden". Die Premiere fand am 16. August statt. Weitere Infos gibt es HIER.

🎭 Aktuell am Tiroler Theaterkalender ➤ Aktuelles Programm unter: theaterverbandtirol.at ➤ Weitere Stücke, Spieltermine und mehr Infos: theaterverbandtirol.at

➤ Klick Klack Festival in Reutte: Beats, Tanz, Musik und vor allem eine gute Zeit ist diesen Freitag und Samstag im Bräuhouse in Reutte zu erwarten. Für Speis und Trank ist gesorgt. Weitere Infos gibt es HIER.

Dieses Wochenende ist im Bräuhouse Partystimmung garantiert. © Veranstalter

➤ „Italia zu Gast“ in Telfs: Von Donnerstag bis Samstag kann man am Wallnöferplatz in Telfs in die Küche und Weine unserer südlichen Nachbarn eintauchen. Auch für italienische Schlagermusik ist gesorgt. Weitere Infos gibt es HIER.

TT-ePaper jetzt 1 Monat um € 1,- lesen Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags. Mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent

📅FREITAG bis SONNTAG (18. August bis 20. August)

➤ Enduro Tirol Tour 2023 in Innsbruck: Die zweite Auflage der Enduro Tour Tirol wird heuer in Innsbruck eröffnet. Die Teilnahme ist nicht auf Profis beschränkt, auch Hobby-Biker können sich anmelden. Mit den Kategorien Pro, Open und Junior und Youngsters (für den Biker-Nachwuchs) ist für jeden etwas dabei. Neben Ruhm und Ehre sind auch insgesamt 4000 Euro Preisgeld zu gewinnen. Und wem nicht nach mitfahren zumute ist, kann mit Kaltgetränken, Snacks und Pizza zuschauen. Weitere Infos gibt es HIER, HIER und HIER.

🎭🎤🕺🏽 Alle Events auf TT.com >> Tragen Sie Ihre Veranstaltung auf events.tt.com ein

➤ Kino am (Walch)See: Von Freitag bis Sonntag wird an diesem Wochenende am Walchsee Nordufer jeden Abend ein Film gezeigt. Bei atemberaubender Kulisse ist für Jung und Alt etwas dabei. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Zirkusfestival in den Swarovski Kristallwelten mit dem Circus-Theater Roncalli: Sommerprogramm vom Feinsten gibt es im Garten der Swarovski Kristallwelten. Unter dem Motto „Let's Celebrate“ vereinen dort Artist*innen Malerei, Musik und Artistik zu herausragender Zirkuskunst. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Ausstellung „Stay Safe“ im Audioversum in Innsbruck: Eine interaktive Sonderausstellung für Groß und Klein, in der es um Gefahren, deren Überwindung und Sicherheitsgefühl geht. Weitere Infos gibt es HIER.

📅SAMSTAG (19. August)

➤ Weinkost in der Haller Altstadt: Diesen Samstag von 11 Uhr bis 22 Uhr dreht sich in Hall alles um den Wein. Fünf Gastrobetriebe nehmen an der Weinkost teil, die Produkte werden erklärt, verkostet und verkauft. Für musikalische Untermalung ist gesorgt. Weitere Infos gibt es HIER.

Weinkost in der Haller Altstadt: Wolfgang Lanser (Rathauscafé), Andreas Moritz (Café Roseneck), Michaela Birk (Café La Vita), Markus Ties (Marcellos´s Piazza Grande und Marcello´s Vinothek), Michael Gsaller (Stadtmarketing Hall) freuen sich auf den Samstag. © Gerhard Flatscher

➤ Sommernachtsfest in Maurach: Im Veranstaltungszentrum Maurach findet diesen Samstag das Sommernachtsfest statt. Für Musik und Stimmung sorgt ein Live DJ. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ TT-Café Frühstückstour 2023 in Kufstein: Diesen Samstag findet die TT-Café Frühstückstour in Kufstein am Fischergries statt. Freuen kann man sich auf gute Musik, ein leckeres Frühstück und natürlich spannende Interviews. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Sommerkonzerte 2023 in Lienz: Diesen Sommer wird der Lienzer Hauptplatz wieder von heimischen Musikkapellen bespielt. Am dieswöchigen Samstag sorgt die Musikkapelle Assling ab 18 Uhr für musikalische Unterhaltung. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Honigfest in Reith bei Seefeld: Der Imkerverein am Plateau veranstaltet beim Bienenhotel ein Fest. Für Kulinarik ist gesorgt, zu bewundern sind überarbeitete Lehrpfadtafeln und ein neuer Schaubienenstock. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Dialektmusikfestival mundARTgerecht: in Längenfeld: Diesen Samstag lädt der Kulturverein Pro Vita Alpina in Längenfeld zum 12. Mal zum Dialektmusikfestival mundARTgerecht. Von 17 bis 22 Uhr spielen fünf Gruppen aus dem deutschsprachigen Raum Musik unterschiedlicher Genres. Die Veranstaltung spielt sich bei freiem Eintritt auf der Bühne beim alten Längenfelder Badl/Naturparkhaus ab. Mit dabei sind 2Harmonie mit Harfe und Steirischer Harmonika. Da Hans wiederum bewegt sich zwischen Satire und Austropop, die Vinschgauer Band Flouraschworz gilt als Geheimtipp mit ihrem Debutalbum „Kurz unt guat“. Frajo Köhle und die Köhler ist eine Telfer Familienband und Philipp Griessler und Band kommen aus Niederösterreich. Weitere Infos gibt es HIER.

📅SONNTAG (20. August)

➤ Frühschoppen mit dem Original Almrauschklang in St. Gertraudi: Ab 10 Uhr veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr St. Gertraudi beim Kinderspielplatz ein Frühschoppen. Dieses Mal ist auch der Original Almrauschklang dabei, der für musikalische Unterhaltung sorgt. Weitere Infos gibt es HIER.

Original Almrauschklang ist seit über 50 Jahren eine fixe Größe der volkstümlichen Szene. © Ungerank

➤ Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon in Schwaz: Im Your Dome Tirol wird diesen Sonntag mit einer Show der 50. Jahrestag der Veröffentlichung des weltbekannten Albums von Pink Floyd gefeiert. Ein Spiel mit Raum und Zeit, Musik und kosmischen Phänomenen. Weitere Infos gibt es HIER.

➤ Sommerliche Klänge im Paznaun: Örtliche Musikkapellen bespielen im Paznaun die Zuhörer. Diesen Sonntag beginnt das Platzkonzert um 10:30 Uhr mit einem Auftritt der Musikkapelle Ischgl. Weitere Infos gibt es HIER.