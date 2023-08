Bagger kappte Strom der Tannheimer Bergbahn: 250 Personen mit Autos ins Tal gebracht

Tannheim – Am Neunerköpfle in Tannheim kam es am Donnerstag Nachmittag zu einem Großeinsatz. Ein 63-jähriger Baggerfahrer hatte gegen 14.42 Uhr bei Grabungsarbeiten auf der Vilsalpseestraße die Hauptstromleitung der Tannheimer Bergbahn gekappt und einen Stromausfall verursacht.