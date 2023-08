Deutlich mehr Passagiere am Flughafen Innsbruck im ersten Halbjahr 2023

Innsbruck – Der Flughafen Innsbruck hat ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2023 hinter sich. So wurden bis Ende Juni bisher 609.577 Passagiere am Flughafen Innsbruck abgefertigt. Das stellt ein Plus von 31,5 % zum Vorjahr dar. „Auch in den Sommermonaten nutzen deutlich mehr Passagiere als im Vorjahr den Flughafen Innsbruck. Bei weiterhin stabiler Entwicklung werden für das Gesamtjahr deutlich über 900.000 Jahrespassagiere prognostiziert“, so der Flughafen Innsbruck auf Anfrage der TT.

Für das Gesamtjahr rechnet der Flughafen zwar von wirtschaftlicher Seite her mit einem deutlichen Plus gegenüber 2022, an das Niveau von 2019 könne jedoch definitiv noch nicht angeschlossen werden.

Zwar sind die Urlaubsflüge ausgebucht, allerdings seien die häufigen Verspätungen und Streichungen von und nach Frankfurt ein „Wermutstropfen“. Gründe dafür seien vorwiegend zahlreiche Schlechtwetterfronten und operative Schwierigkeiten in der Hochsaison in Frankfurt. Hier hofft man am Flughafen Innsbruck für seine Kunden, aber auch für den Airline-Partner Air Dolomiti auf eine baldige Besserung der Situation.

Der Flughafen gibt auch einen Ausblick auf die Wintersaison. So werden neue wöchentliche Direktverbindungen von/nach Reykjavik mit Iceland Air und von und nach Athen mit Aegean Airlines angeboten. Außerdem werde British Airways neben den Verbindungen nach London-Heathrow auch zusätzliche acht wöchentliche Flüge mit der Tochter BA Euroflyer nach London-Gatwick durchführen. Zudem soll das Angebot auf bis zu vier wöchentliche Flüge von und nach Hamburg sowie zwei wöchentliche Flüge von und nach Berlin aufgestockt werden. (hu)