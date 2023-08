TT-Café macht am Samstag in Kufstein Halt

Am Samstag lockt die TT_Frühstückstour mit Musik und interessanten Gästen zum Fischergries.

Kufstein – Für viele Kufsteiner und deren Gäste gehört es bereits zum Sommer wie der Schwimmbadbesuch oder der Grillabend: Das TT-Frühstück lockt alljährlich zum gemütlichen Plausch an den Fischergries.

Und auch heuer warten am Samstag, 19. August, von 9 Uhr bis 12 Uhr in Kufstein beim TT-Café wieder frischer Testa Rossa caffè von Wedl, Brot und Süßes aus der Hofer Backbox sowie Mineralwasser von Silberquelle auf die BesucherInnen. Für die gute Stimmung und musikalische Unterhaltung sorgt dabei in bewährter Manier die Band Prime Time.

Die Tiroler Tageszeitung präsentiert in Zusammenarbeit mit der Tiroler Versicherung an diesem Vormittag, durch den Anita Kapferer (Tirol TV) als Moderatorin führt, aber nicht nur ein köstliches Frühstück, sondern auch spannende Gespräche. So wird TT-Chefredakteur Marco Witting drei GesprächspartnerInnen auf der Bühne begrüßen, die über einen anstrengenden, aber auch schönen und erfüllenden Beruf erzählen. Richard Kapfinger-Putz, Helga Obwaller und Nicole Paukner sind jeweils in Gesundheitsberufen tätig.

Richard Kapfinger-Putz ist Lehrender am Pflege Campus Kufstein und kann über die Situation in der Ausbildung berichten, Helga Obwaller leitet die Dialyse am Bezirkskrankenhaus Kufstein. Nicole Paukner ist Ergotherapeutin beim Gesundheits- und Sozialsprengel Kufstein und kann über die besondere Herausforderung der mobilen Pflege sprechen.

Dann sind die BesucherInnen des TT-Cafés selbst gefragt – und zwar müssen sie beim digitalen Quiz ihr Wissen über den Bezirk unter Beweis stellen. Zu gewinnen gibt es Gutscheine vom Einkaufszentrum Dez in Innsbruck. Mit dabei sind natürlich auch Jasmine Hrdina und Wolfgang Otter von der Bezirksredaktion Kufstein. (TT)