3D-Modell der Gemeinde: Pläne für Dorferneuerung vorgestellt

St. Johann i. T. – Ein 3D-Modell der Gemeinde gab es kürzlich im Kaisersaal in St. Johann zu bestaunen. Die Dorferneuerung Tirol hatte zu der Veranstaltung geladen. Abteilungsvorständin Diana Ortner erläuterte dabei die Beratungsangebote der Dorferneuerung für Gemeinden im Bereich der Quartiersentwicklung.

Eines der Pilotprojekte dieses Tätigkeitsfelds ist das 3D-Gemeindemodell, welches anschließend von Martin Strele, Geschäftsführer von Kairos und Entwickler des Modells, vorgestellt wurde. Auf das Modell, das ein aus Gips gefrästes Abbild der Gemeinde im Maßstab 1:1000 darstellt, können über mehrere Beamer verschiedene Daten projiziert werden. In Vorarlberg gebe es bereits einige Gemeinden, die mit diesen Modellen in der allgemeinen Raumplanung arbeiten, in St. Johann werden aber bereits weitere Anwendungsmöglichkeiten erprobt.