Ein werteorientiertes Unternehmen mit familiärem Klima sucht …

Bereits über 140 Jahre Geschichte prägen die Privatklinik Hochrum, die schon für Tausende von Menschen ein langjähriger Arbeitsplatz war. Auch heutzutage präsentiert sich die Privatklinik Hochrum als attraktive Arbeitgeberin, an der aufgrund von natürlichen Abgängen immer wieder Plätze frei werden. Diese Stellen möchte die Privatklinik Hochrum an Personen vergeben, denen Wertschätzung, individuelles Wachstum und echtes Teamwork wichtig sind.

In der Privatklinik Hochrum angekommen, erwartet neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein modernes Arbeitsumfeld, das sich durch Vielseitigkeit auszeichnet. So deckt das Privatkrankenhaus mit 130 Belegärztinnen und -ärzten 17 medizinische Fachgebiete ab und bietet Arbeitsfelder in Medizin, Pflege, Verwaltung und Service an. Dabei steht in allen Arbeitsgebieten die Work-Life-Balance sowie die Flexibilität hinsichtlich der Arbeitszeiten im Vordergrund. Immer mit dem Ziel, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Ende des Arbeitstages zufrieden und motiviert nach Hause gehen zu lassen.