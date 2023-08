Nach Ausstrahlung russischer Propaganda: ORF entschuldigt sich

Videos in einem am Dienstag in der ZiB1 ausgestrahlten Beitrag über den Ukrainekrieg haben wohl nichts mit dem Thema zu tun gehabt. Wie die Rechercheplattform Mimikama aufdeckte, ist der ORF wohl Fake-News auf den Leim gegangen. Nun hat sich der ORF für den Vorfall entschuldigt und kündigte an, sich auch on-air mit dem Thema Desinformation auseinandersetzen.

Wien – Der ORF hat einen am Dienstag ausgestrahlten ZiB1-Bericht zu Korruption und Zwangsmobilisierung in der Ukraine mit Videos unterlegt, die nichts mit dem Thema zu tun hatten. Laut einem Faktencheck der Plattform Mimikama sei der ORF russischer Propaganda aufgesessen. Der ORF hat den Fehler eingestanden und angekündigt, sich mit Fake News auseinanderzusetzen.

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Der Beitrag von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz sollte Videos zeigen, in denen ukrainische Männer festgenommen werden, weil sie nicht in den Krieg wollen. Doch tatsächlich dürfte anderes zu sehen sein, so Mimikama. Auf einem sei die Festnahme eines Agenten des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB zu sehen, auf dem anderen ukrainische Studenten, die nicht im Ausland studieren dürfen und daher an der Grenze zu Polen demonstrieren, wobei einer abgeführt wird. Die Videos seien anschließend zu prorussischen Propagandazwecken in neue Kontexte gesetzt und online verbreitet worden. Der Beitrag rief auch den ukrainischen Botschafter in Österreich, Wassyl Chymynez, auf den Plan. Er forderte auf X, vormals Twitter, eine Richtigstellung durch den ORF.

ORF entschuldigt sich

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um diesen Beitrag von Twitter (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Anzeigen

Dieter Bornemann, Vorsitzender des ORF-Redaktionsrats, betonte gegenüber Puls24, den Vorfall sehr ernst zu nehmen und die Videos zu überprüfen. Kurz darauf reagierte der ORF auf X: "Weiterführende Recherchen des ORF und eine nochmalige Überprüfung haben ergeben, dass die angesprochenen Videos aus der Ukraine nicht den in der 'Zeit im Bild' transportierten Inhalten entsprechen, was der ORF außerordentlich bedauert." Zudem kündigte das öffentlich-rechtliche Medienhaus an, den Beitrag über die Ukraine-Videos richtigzustellen und den Vorfall zum Anlass zu nehmen, sich „on-air mit dem Thema Fake-News im Informationskrieg auseinanderzusetzen“.

Auch Christian Wehrschütz, der den Beitrag gestaltet hatte, meldete sich auf X zu Wort. Er hielt fest, dass er die Videos nicht zusätzlich überprüft habe, weil sie „aus seriöser Quelle stammten“. „Der Fehler wird mir eine Lehre sein, der erste in 23 Jahren Korrespondent“, schrieb der ORF-Journalist und meinte, dass der Beitrag trotz der unstimmigen Videos richtig sei. (APA)