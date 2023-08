Sperre aufgehoben: Hahntennjoch nach Murenabgängen wieder befahrbar

Imst – Insgesamt 14 Murenstriche haben die Hahntennjochstraße (L246) in der Nacht von Sonntag auf Montag an mehreren Stellen verschüttet. Infolgedessen musste die Straße in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten konnten am Freitag abgeschlossen werden. Die Passstraße zwischen dem Inntal und dem Lechtal ist damit ab sofort wieder befahrbar.