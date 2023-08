Baustart für neue Ortsstelle des Roten Kreuzes in Kaltenbach

Kaltenbach – Zu eng, zu niedrig, zu alt – die bisherige Ortsstelle des Roten Kreuzes in Kaltenbach stellt die Einsatzkräfte immer mehr vor Schwierigkeiten. Doch das soll bald ein Ende haben. Denn am Freitag fand der Spatenstich für den neuen Standort statt.

„Sowohl die derzeitigen Räumlichkeiten als auch die Garagen entsprechen nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Dienststelle. Gerade die immer größer gewordenen Fahrzeuge stellen uns vor ein Problem“, sagt Ortsstellenleiter Hansjörg Tusch. Von den Räumen bei der Tennishalle übersiedeln die Einsatzkräfte dann im November 2024 ins neue Gebäude neben der Feuerwehr in Kaltenbach. Doch gebaut wird nicht vom Roten Kreuz, sondern von der Bergbahn Hochzillertal. Laut den beiden Geschäftsführern Heinz und Maximilian Schultz wolle man so das Rote Kreuz „langfristig in Kaltenbach halten“. Das Rote Kreuz mietet sich dann in die rund 400 m² große Flächen ein. Die Unternehmerfamilie Schultz baut aber nicht nur einen modernen Standort für die Einsatzkräfte, sondern zugleich auch 13 Mitarbeiter-Appartements und eine Geschäftsfläche im Erdgeschoss.