Wasserstoff-Debatte: Tourismus übt harte Kritik an Zillertalbahn

Der geplante Wasserstoffantrieb bringt jetzt die vier Zillertaler Tourismusverbände auf die Palme: Sie üben scharfe Kritik an der Zillertalbahn und Aufsichtsratschef Franz Hörl. Sie werden den Bahnverantwortlichen vor, frei von „jeglichem Anstand“ zu agieren.

Mayrhofen – In der Debatte um den umstrittenen Wasserstoffantrieb für die Zillertalbahn ist jetzt im Zillertal selbst Feuer am Dach. Die Obleute der vier Tourismusverbände üben nämlich scharfe Kritik an den Verantwortlichen der Zillertalbahn rund um Aufsichtsratschef Franz Hörl, die massiv auf eine Wasserstoffbahn drängen.