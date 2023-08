Gespräche bei Kaffee und Frühstück: TT-Café gastiert am Samstag in Kufstein

Kufstein – Am Samstag steht der Kufsteiner Fischergries wieder im Zeichen der Frühstückstour der Tiroler Tageszeitung. Von 9 Uhr bis 12 Uhr gibt es beim bereits traditionellen sommerlichen TT-Café in der Festungsstadt frischen Testa Rossa caffè von Wedl, schmackhaftes Brot und Süßes aus der Hofer Backbox sowie erfrischendes Mineralwasser von Silberquelle für die Besucherinnen und Besucher.

Für die gute Stimmung und musikalische Unterhaltung sorgt auch heuer wieder mit aktuellen Hits und Evergreens die Band Prime Time. Auch das Wissen der Besucherinnen und Besucher ist diesmal ganz besonders gefragt. Sie werden beim digitalen Quiz mit kniffligen Fragen über den Bezirk Kufstein gefordert. Zu gewinnen gibt es dabei Gutscheine vom Einkaufszentrum Dez in Innsbruck.

Durch den Vormittag, den die Tiroler Tageszeitung in Zusammenarbeit mit der Tiroler Versicherung veranstaltet, führt als Moderatorin Anita Kapferer (Tirol TV). Auch auf der Bühne ist am Samstag einiges geboten: TT-Chefredakteur Marco Witting wird drei Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner begrüßen. Richard Kapfinger-Putz (Pflegecampus Kufstein), Helga Obwaller (Bezirkskrankenhaus Kufstein) und Nicole Paukner (Gesundheits- und Sozialsprengel Kufstein) werden dabei über ihre Erfahrungen und die Anforderungen in den Gesundheitsberufen berichten.