Tödlicher Sturz vom Motorrad in Kärnten: Dänischer Lenker erlag Verletzungen

Ebene Reichenau – Ein 58-jähriger dänischer Motorradlenker, der am Mittwoch in Kärnten gestürzt war, ist im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag in einer Aussendung mitteilte, haben die Ärztinnen und Ärzte im Klinikum Klagenfurt bereits wenige Stunden nach dem Unfall den Kampf um sein Leben verloren.