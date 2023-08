US-Präsident Biden warnt vor Hurrikan „Hilary“

In Mexiko wurden mehr als 18.000 Soldaten in Alarmbereitschaft versetzt. Der Wirbelsturm werde voraussichtlich am Sonntag in der Früh auf der Halbinsel Baja California auf Land treffen, teilte der mexikanische Wetterdienst am Freitag mit. Auch Südkalifornien in den USA müsse sich auf "lebensbedrohliche und möglicherweise katastrophale Überschwemmungen" einstellen, warnte das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami. "Hilary" könne dort mehr Regnen auslösen, als sonst in einem ganzen Jahr falle.