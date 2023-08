Sprengsätze an Fahrzeugen in der Steiermark detoniert

Leibnitz – An zwei Fahrzeugen in der Südsteiermark sind Freitagabend Sprengsätze detoniert, wobei aber niemand verletzt wurde, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag in einer Aussendung mit. Eine unbekannte Person hatte die Sprengsätze angebracht, während die Besitzer der Fahrzeuge bei einer Gebetsstunde der Glaubensgemeinschaft "Zeugen Jehovas" waren. Ob ein Zusammenhang besteht, werde noch geprüft.