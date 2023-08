Schwierige Bergung aus der Ochsenwand: Paragleiter (42) blieb in Felsspalte stecken

Grinzens – Der Samstagmorgen begann für die Bergrettungs-Truppe C1 aus Axams mit einem etwas komplizierteren Einsatz an der „Großen Ochsenwand". Ein 42-jähriger Paragleiter fiel dort gegen 08.45 Uhr in eine Felsspalte, nachdem sich die Leinen seines Schirms in der Startphase an einem Felskopf verhedderten.